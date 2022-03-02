"كاف" يُعلن حكام مواجهة الأهلي والمريخ بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم التحكيم لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى في مجموعات دوري أبطال إفريقيا على استاد الأهلي We السلام.

وأسند "كاف" إدارة المباراة لطاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم الدولي هيلدر مارتينيز بمعاونة جيرسون إيميلون مساعد أول وموليدا مويس مساعد ثاني.

وسيكون الجابوني إيريك أوتوجو منسقا للمباراة، والجزائري عبد الله جودة مراقبا للقاء، والسيراليوني محمد فري منسقا أمنيا للمباراة.

وسيعقد الأهلي والمريخ اجتماعا فنيا في الثانية مساء يوم الجمعة للاتفاق على كافة ترتيبات المباراة، على أن يكون الاجتماع في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.