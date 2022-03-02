بدون قرار رسمي.. كيف حرمت الحرب الحكام الروس من إدارة مباريات قارية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

لن يتمكن الحكام الروس من إدارة مباريات في البطولات الأوروبية والقارية، على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بمنعهم.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ونظيره الدولي "فيفا" قررا منع الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في المسابقات الكروية حتى إشعار آخر، بعد قيام روسيا بغزو أوكرانيا.

وأعلنت أغلب الدول الأوروبية عن دعمها لأوكرانيا، وفرضت حزمة من العقوبات على روسيا بسبب غزو جارتها الشرقية، من بينها إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

روسيا ردت بإغلاق المجال الجوي أمام الدول التي اتخذت الإجراء نفسه ضدها، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هذا الوضع يمنع الحكام الروس من مغادرة بلادهم لإدارة المباريات في البطولات الأوروبية للمنتخبات والأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرابة 40 حكما روسيا سيتضررون من هذا الوضع، منهم 16 يحملون شارة "فيفا".

جدير بالذكر أن روسيا تملك اثنين من حكام الصفوة في أوروبا هما سيرجي كاراسيف وسيرجي إيفانوف، الذين يتم الاعتماد عليهم عادة في مباريات دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 7 حكام في التصنيف الثاني، يديرون مباريات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.