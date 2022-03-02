"مهمة من أجل بلادها".. الأوكرانية سفيتولينا تهزم الروسية بوتابوفا في بطولة مونتيري للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت نجمة التنس الأوكرانية ايلينا سفيتولينا إنها كانت "في مهمة" من أجل أوكرانيا في المباراة التي فازت فيها على الروسية أنستازيا بوتابوفا 6 / 2 و6 / 1 في الدور الأول من بطولة مونتيري المفتوحة.

وارتدت سفيتولينا ملابس باللونين الأصفر والأزرق، الممثلين لبلادها، خلال المباراة التي أقيمت صباح الأربعاء والتي استمرت لأكثر من ساعة واحدة بقليل.

ووافقت سفيتولينا على خوض المباراة فقط بعد أن أعلن مسؤولو التنس السماح للاعبي روسيا وبيلاروس بالتنافس دون رفع اسم روسيا أو علمها.

وكانت سفيتولينا، المصنفة الثالثة على العالم سابقا والتي ستلتقي البلغارية فيكتوريا توموفا في الدور الثاني، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتبرع بجوائزها المالية للجيش الأوكراني.

وقالت سفيتولينا في تصريحاتها للصحفيين :"هي مناسبة خاصة بسبب ما نمر به حاليا في أوكرانيا، إنه أمر مروع."

وأضافت :"مرت ستة ايام، وجميع لاعبي التنس الأوكرانيين المتواجدين هناك وكذلك نحن نشعر بالرعب حقا إزاء ما يحدث."

وتابعت :"لم ألعب المباراة هنا من أجل نفسي. وإنما لعبت من أجل بلادي، ألعب لمساعدة الجيش الأوكراني والمحتاجين."

وأضافت :"لعبت بتركيز. كنت في مهمة من أجل بلادي. منذ البداية، كان من المهم أن أكون مستعدة لأي شيء قد أواجهه."