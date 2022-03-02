"تجنبًا لحدوث كارثة".. كلوب يطالب ليفربول بتجديد عقد صلاح بأي طريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أبلغ إدارة ناديه بضرورة تجديد تعاقد محمد صلاح قبل انتهاء الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحفية ديلي إكسبريس الإنجليزية، فإن كلوب أبلغ الإدارة برغبته في الإبقاء على صلاح بـ"أي طريقة"، حسبما وصفت.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الاتفاق بين ليفربول وصلاح لم يتم حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين منذ عدة أشهر ماضية.

وشددت الصحيفة أن كلوب يرى أن ليفربول يعد اللاعب الأبرز في العالم حاليًا، وهو ما يجبره وإدارة ناديه على ضرورة الاحتفاظ به بشتى الطرق.

وأوضحت أن كلوب لا يريد أن يخسر صلاح، وكذلك ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في آن واحد، خاصة أن عقودهم تنتهي في يونيو عام 2023.

وعلى الرغم من تواجد الثلاثي تاكوميو مينامينو، ديوجو جوتا ولويس دياز في الخط الهجومي، إلا أن كلوب لا يريد فقدان صلاح، فيرمينو وماني مما قد يتسبب في كارثة، حسبما وصفت الصحيفة.