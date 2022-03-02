مرتضى منصور: لدينا اتفاقات لتمويل خزينة الزمالك.. "واللي باعنا خسر دلعنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الإدارة جهزت قائمة بلاعبين على أعلى مستوى لتدعم الفريق وتحقيق أحلام جمهوره، مشيرا إلى أن اللاعبين الذين لن يحضروا في الموعد المحدد لتجديد عقودهم سيتم توجيه الشكر لهم.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في الانتخابات بأعداد تتجاوز 60 ألف عضو في يوم واحد وهو رقم غير مسبوق في تاريخ أي ناد، تمكن 48 أو 49 ألف عضو من التصويت ولم يتمكن البقية من الدخول".

وأضاف: "تم انتداب علاء مقلد كعضو في مجلس إدارة ومديرا عاما للنادي متطوعا بدون أجر لحين الإعلان عن المدير الجديد، ومن الممكن أن يستمر في المنصب (بس ربنا يهديه يعني)، وخاصة في المواقف الصعبة".

وتابع: "سنتعاقد مع شركة كبيرة تتبع الدولة للانتهاء من فرع 6 أكتوبر والملعب الخاص بالنادي، ولدينا اتفاقات مع عدة بنوك على ضخ سيولة في خزينة النادي".

واستمر: "سنتعاقد مع شركة كبيرة تتبع الدولة للانتهاء من فرع 6 أكتوبر والملعب الخاص بالنادي، ولدينا اتفاقات مع عدة بنوك على ضخ سيولة في خزينة النادي".

وأردف: "حددنا موعدا يوم الخميس بين الساعة 12 والساعة 2 ظهرا لاستقبال اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، أي لاعب لن يأتي سنوجه له الشكر، لن نصنع منه نجما ونقوم بتلميعه".

وواصل: "أمير مرتضى (المشرف على الكرة بالنادي) أعد قائمة بلاعبين على أعلى مستوى لتحقيق أحلام الزملكاوية، هناك أغنية للمطرب راغب علامة يقول فيها (اللي باعنا خسر دلعنا)، انت بعتنا؟، إذا خسرت المعاملة الطيبة وحصولك على المكافآت والمستحقات في ميعادها".

وأكمل: "من يريد الاستمرار معنا مرحبا به، ومن يبالغ في مطالبه لا نريده، نادي الزمالك هو الذي صنع نجومية اللاعبين وجعلهم قادرين على شراء الفيلا والسيارة، اتقوا ربنا في النادي، جماهير الفريق بالملايين وعلى اللاعبين أن تختار بين الأموال أو حب الجمهور، إذا كان الاختيار لي سأختار الحب، الحب هو ما يدوم".

وأتم: "ممدوح عباس رفع دعوى قضائية لإلغاء نتيجة الانتخابات، هل أنت عضو في النادي من الأساس؟، هذا يؤكد أنه كان الأب الروحي للقائمة الأخرى، أنا مستعد لإعادة الانتخابات غدا، أو أن نقيم الانتخابات بشكل أسبوعي، أريد أن يعرف الجميع من يحاول هدم استقرار النادي، استقرار الزمالك والأهلي هو استقرار للوطن".