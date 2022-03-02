شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالوتيلي: رحيلي عن مانشستر سيتي كان أكبر خطأ في مسيرتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

تحدث الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم فريق أضنة سبور التركي، عن المقارنات التي كانت تربطه دائما بالثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وفترة لعبه في مانشستر سيتي الإنجليزي.



وكان الجميع يشيد بتألق بالوتيلي في بداية مسيرته، حيث كان يرى العديد من المحللين بأنه سيكون أحد أفضل المهاجمين في العالم، لكن بعض سلوكياته أثرت على مسيرته في عالم كرة القدم.

النجم الإيطالي بعدما لعب للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل مانشستر سيتي وميلان وإنتر، وليفربول، الآن يتواجد في الدوري التركي مع أضنة ديمير سبور.

وقال بالوتيلي في تصريحات لموقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول إنني جيد مثل رونالدو، فقد فاز بخمس كرات ذهبية، لذا لا يمكنك مقارنة نفسك بميسي ورونالدو، لا أحد يستطيع. لكن إذا تحدثنا فقط عن الجودة، جودة كرة القدم، ليس لدي ما أحسدهما عليه“.

وأضاف: ”لقد أهدرت العديد من الفرص لأكون على هذا المستوى، لكنني متأكد بنسبة 100% أن جودتي في نفس مستوى هؤلاء اللاعبين، بالطبع فاتتني بعض الفرص، هذه هي الحياة“.

وشارك بالوتيلي مع ناديه في 24 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا وقام بصناعة 5 أهداف.

كما تطرق بالوتيلي للحديث عن فترة لعبه في مانشستر سيتي، قائلا: ”ترك مانشستر سيتي كان أكبر خطأ في مسيرتي“.

وأوضح: ”في العام الذي غادرت فيه، لعبت بشكل جيد للغاية مع ميلان لمدة عام ونصف العام، لكن بعد ذلك واجهت بعض المشاكل. والآن بعد أن كبرت، لدي اقتناع تام أنه لم يكن يجب عليّ أن أترك مانشستر سيتي في ذلك الوقت“.

وأردف: ”كل هذه السنوات شهدت تحسنًا في مانشستر سيتي، كان من الممكن أن أكون هناك مثل سيرجيو أغويرو لفترة طويلة، لأنني لم يكن لدي العقلية التي امتلكها الآن“.

وأكمل: ”ربما كان بإمكاني الفوز بالكرة الذهبية، أنا متأكد من ذلك. لكنك تعلم، عندما تكبر، تنضج أكثر، وبالتالي شعرت بالندم الآن“.

وأبرز: ”جمهور مانشستر سيتي كان يحبني كلاعب فقط، لكنهم كانوا يتصلون بي وأنا في منزلي، ويسألوني هل فعلت هذا. لأنهم قرأوا الكثير في الصحف الكثير من الشائعات التي تحدثت عني، لقد ابتكروا قصصا تؤذيني“.

وأكد: ”كنت أكثر هدوءًا مما كانوا يعتقدون، ولكن ربما أحب بعض الناس أن ينتقدون بالوتيلي، وكنت ضحية لتلك الأكاذيب، وكل ما كان يعتقده الناس عني، ليس حقيقيًا“.

وعن اللقب الأفضل في مسيرته، قال: ”الفوز بلقب الدوري الإنجليزي كان أكثر عاطفية من الفوز مع إنتر بلقب دوري الأبطال“.

وأتم: ”الفوز بلقب الدوري الأبطال سيكون الأفضل مع فريقك، لكن الطريقة التي فزنا بها بلقب الدوري مع سيتي كان رائعا، الكثير من العاطفة، الأمر لم يصدق“.