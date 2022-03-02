عودة الصدارة للأحمر.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على فاركو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اكتسح الأهلي، نظيره فاركو، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، علي ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الأهلي سريعاً عن طريق مهاجمه محمد شريف في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة السابعة، عزز محمد مجدي أفشة تقدم الأهلي بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 13، نجح محمد مجدي أفشة في إحراز الهدف الثاني له والثالث للأهلي.

وفي الدقيقة 17، نجح فاركو في تقليص الفارق بإحرازه الهدف الأول هن طريق لاعبه أحمد الصغيري بعد متابعة لكرة مسددة من زميله سوكاري.

وفي الدقيقة 87 من الشوط الثاني، أنهى حسين الشحات المباراة بتسجيله الهدف الرابع في شباك فاركو، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يستعيد الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، ويحتل سموحة المركز الثالث برصيد 22 نقطة، ويأتي الزمالك رابعاً في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد فوز الأهلي على فاركو:

1- الأهلي 25 نقطة

2- بيراميدز 23 نقطة

3- سموحة 22 نقطة

4- الزمالك 19 نقطة

5- المصري 15 نقطة

6- فيوتشر اف سي 15 نقطة

7- فاركو 15 نقطة

8- البنك الأهلي 14 نقطة

9- الاتحاد السكندري 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- إنبي 13 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

13- غزل المحلة 12 نقطة

14- طلائع الجيش 10 نقاط

15- مصر المقاصة 9 نقاط

16- المقاولون العرب 8 نقاط

17- ايسترن كومباني 6 نقاط

18- الإسماعيلي 4 نقاط