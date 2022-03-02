شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يتفق مع البرازيلى أنطونيو لتولى مهمة تدريب منتخب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر مع البرازيلى ماركو أنطونيو لقيادة منتخب السيدات الأول خلال المرحلة المقبلة استعدادا لبطولة أفريقيا المحدد لها يونيو المقبل .

ومن المقرر أن يحضر المدير الفنى البرازيلى إلى القاهرة شهر أبريل أو مايو لبدء تجمع المنتخب واختيار اللاعبات .

وكان اتحاد الكرة الطائرة يفاضل بين ثنائى تدريبي إيطالى وصربى لتولى المهمة الفنية للمنتخب خلال الفترة المقبلة خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى مهمة الفراعنة فى البطولة الأفريقية الأخيرة، وذلك قبل الاتفاق مع المدرب البرازيلي.

يأتى التعاقد مع المدير الفنى الأجنبى فى إطار استعداد منتخب الطائرة لخوض منافاست بطولة العالم بروسيا شهر يوليو القادم ، حيث من المقرر أن يتم إنهاء كافة شروط التعاقد تمهيدا لوصول المدرب فى مايو القادم لبدء الاستعدادات.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس المقبل على صالة الأهلى.

فيما تقام الجولة التاسعة عشر بدورى السيدات الجمعة المقبل بمواجهات بين كل من، الأهلى مع سموحة والشمس مع سبورتنج والصيد مع أصحاب الجياد والزمالك مع هليوبوليس والجزيرة مع الزهور ووادى دجلة مع الطيران.