شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة مواجهة فريق الزمالك أمام نظيره فيوتشر مساء الليلة على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى.

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر فى الثامنة مساء، فى لقاء صعب للغاية على فريق الزمالك الذى يطمح فى تصحيح المسار وتحسين النتائج، بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق على المستوى الدولى والمحلى تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق، والذى رحل عن تدريب الزمالك منذ أيام.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء الزمالك مع فيوتشر، إلى الحكم محمد الحنفى ويعاونه يوسف البساطى وأحمد توفيق، والحكم الرابع سامح حسين، ومحمد عادل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده شهاب راشد.

ويقترب التشكيل المتوقع للزمالك من: محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد فتوح، وفى الوسط طارق حامد "حال مشاركته" وإمام عاشور، بينما يضم الهجوم احمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وسيف الجزيرى.

على الجانب الآخر يدخل فريق فيوتشر اللقاء، بمعنويات مرتفعة بعد حصد انتصارين متتاليين على حساب البنك الأهلي ثم المقاولون العرب، وحذر على ماهر، المدير لفنى لفيوتشر، لاعبى الفريق من الانتفاضة الكروية المتوقعة من لاعبى الزمالك خلال المباراة المرتقبة خاصة مع إدارته الفنية الجديدة لأسامة نبيه بعد رحيل باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة في مباراتين، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.