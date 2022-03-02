الإسماعيلى يفقد 29 نقطة فى 11 مباراة ويحتل المركز الأخير فى أسوأ ظهور بالدوري

القاهرة - سامية سيد - فرط الإسماعيلي في تحقيق الفوز الأول بالدوري المصري، وتعادل 2-2 مع مضيفه مصر المقاصة بعد تقدمه بثنائية، بستاد الكلية الحربية، في الجولة 11 من عمر الدوري المصري، وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه في الوقت الحالي لحين تحسن النتائج في المسابقة المحلية.

وفقد فريق الإسماعيلى 29 نقطة في أول 11 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحالي حيث لم يحصد الدرايش سوى أربعة نقاط فقط احتل بهما المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز ، وسجل الدراويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدف وهى أسوأ بداية للاسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدوري، ويعد الفريق الاصفر هو الفريق الوحيد الذى لم يحقق الفوز حتى الان فى المسابقة.

وحصد الإسماعيلى نقاطه الأربعة من التعادل في 4 مباريات أمام المقاولون العرب في الجولة الخامسة وغزل المحلة في الأسبوع السادس وفيوتشر في الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام وجميعها انتهت بالتعادل السلبي بإستثناء موقعة الذئاب وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وموقعة مصر المقاصة والتى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2 بالكلية الحربية بالجولة 11 للمسابقة.

وتعرض فريق الإسماعيلى لسبعة هزائم في مسابقة الدورى العام بالموسم الحالي الأمر الذى جعل إدارة الدراويش تقيل الأرجنتينى خوان براون وتولى الإدارة الفنية لحمد إبراهيم الذى كان يشغل منصب المدرب العام في بيراميدز ، وخسر الاسماعيلى من الجونة بهدف دون رد فى مباراته الاولى مع حمد إبراهيم وتعادل مع المقاصة 2/2 فى مباراته الثانية مع حمد إبراهيم.