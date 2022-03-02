شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق الزمالك في الثامنة من مساء اليوم مباراة أمام نظيره فيوتشر ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

ويقود المباراة أسامة نبية المدرب المؤقت لفريق الزمالك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذى تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة النادى و أنهاء التعاقد بينهم بالتراضى و منحة قيمة الشرط الجزائى .

و من المتوقع خوض المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى .. محمد أبو جبل

في خط الدفاع .. أحمد فتوح ، محمود علاء ، محمود " الونش " ، حمزة المثلوثى

في خط الوسط .. أمام عاشور ، محمد أشرف " روقا " ، أحمد سيد " زيزو "

في الهجوم .. أشرف بن شرقى ، يوسف " أوباما " ، سيف الدين الجزيرى