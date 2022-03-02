شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
و من المتوقع خوض المباراة بتشكيل مكون من :
في حراسة المرمى .. محمد أبو جبل
في خط الدفاع .. أحمد فتوح ، محمود علاء ، محمود " الونش " ، حمزة المثلوثى
في خط الوسط .. أمام عاشور ، محمد أشرف " روقا " ، أحمد سيد " زيزو "
في الهجوم .. أشرف بن شرقى ، يوسف " أوباما " ، سيف الدين الجزيرى
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة في مباراتين، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.