اخبار الرياضه

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر في الدورى المصرى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

يخوض فريق الزمالك في الثامنة من مساء اليوم مباراة أمام نظيره فيوتشر ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدورى المصرى الممتاز و التي سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى .

 

ويقود المباراة أسامة نبية المدرب المؤقت لفريق الزمالك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذى تم توجيه الشكر له من قبل مجلس إدارة النادى و أنهاء التعاقد بينهم بالتراضى و منحة قيمة الشرط الجزائى . 

 

و من المتوقع خوض المباراة بتشكيل مكون من : 

 

في حراسة المرمى .. محمد أبو جبل

 

في خط الدفاع .. أحمد فتوح ، محمود علاء ، محمود " الونش " ، حمزة المثلوثى 

 

في خط الوسط .. أمام عاشور ، محمد أشرف " روقا " ، أحمد سيد " زيزو "

 

في الهجوم .. أشرف بن شرقى ، يوسف " أوباما " ، سيف الدين الجزيرى 

 

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة في مباراتين، بينما يحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا