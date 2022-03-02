شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نترقب قرار الأمن لتحديد عدد الجماهير فى مباراة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موقف الحضور الجماهير لمباراة فريقه ضد المريخ السوداني يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال شلبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن ناديه يترقب موقف الأمن من تحديد عدد الجماهير وفقا للعدد المسموح به لحضور المباريات في البطولة الإفريقية وما يتناسب مع التطورات التي حدثت بشأن ملف حضور الجماهير للمباريات مع التغيرات التي حدثت في تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا.

أوضح المدير التنفيذي للأهلي أن إدارة ناديه تترقب الحصول على موافقة بالسماح بحضور الجماهير سعة محددة من السعة الإجمالية للاستاد، في ظل حاجة ناديه لزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها مباراة المريخ السوداني، نظرا لأهمية هذه المباراة في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية.

أضاف شلبي أن مباراة الأهلي ضد المريخ ستقام على استاد الأهلي we السلام وليس استاد القاهرة، باعتبار أن الأول هو الملعب الرسمي لاستضافة مباريات الفريق الأحمر بموجب العقد الموقع مع شركة استادات.

وكان الأمن قد وافق على حضور 5 آلاف مشجع لمباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي في الجولة الثالثة ويرغب في يادة عدد الجماهير في موقعة المريخ السوداني.