اتحاد التنس يكشف عن قميص المنتخب فى مواجهة ديفيز الحاسمة

القاهرة - سامية سيد -

كشف اتحاد التنس عن قميص المنتخب الذى سيرتديه اللاعبون فى مباراتهم الفاصلة أمام قبرص بالمواجهة الحاسمة بكأس ديفيز والمؤهلة إلى المجموعة الثانية المقرر لها يومى الجمعة والسبت المقبلين بنادى الجزيرة .

ويرتدى منتخب الفراعنة القميص الأساسي وهو باللون الاحمر والمكتوب عليه من الخلف مصر باللغة الانجليزية وعلى الكتف الايسر فريق مصر بكأس ديفيز وبالمثل القميص الثانى للفريق ولكنه باللون الاسود .

من ناحية أخرى يواصل منتخب التنس تدريباته استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام قبرص ، حيث تسود حالة من التفاؤل والمعنويات المرتفعة داخل صفوف الفريق المكون من محمد صفوت وكريم مأمون وعمر عصراوى واكرم السلالى ومايكل صبحى لاسيما فى ظل الاهتمام الكبير من جانب مجلس إدارة الإتحاد برئاسة اسماعيل الشافعى.