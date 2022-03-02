أحمد فتوح يرحب بعرض اياكس ويطلب التفاوض مع الزمالك

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد فتوح جناح أيسر فريق الزمالك و منتخب مصر من مفوضيه للانتقال إلى نادي أياكس الهولندي للتعاقد معه في الصيف المقبل، التقدم بعرض رسمي لنادى الزمالك وذلك رغبة منه من عدم الرحيل عن القلعة البيضاء اله بموافقة مسئولية و الإدارة .

وتألق أحمد فتوح مع المنتخب الوطني فى كاس الأمم الأفريقية الأخيرة ، ما جعله يتلقى عرضا من أياكس الهولندى، ورحب اللاعب بالعرض في ظل رغبته في خوض تجربة احتراف أوروبية.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب أن أحد الوكلاء تواصل معه للانتقال الى فريق أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة و هذا الامر تم عقب متابعة مسئولي النادى الهولندي للاعب أثناء المشاركة في مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية الماضية و التي ظهر بيها بشكل قوى .