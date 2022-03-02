شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقفه من التعاقد مع فايلر لخلافة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادي الزمااك موففهم من التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي تمت اقالته علي خلفية تراجع النتائج.

واكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان فايلر خارج حسابات النادي تماما حتي في حالة موافقته على العودة لمصر لعدم وجود قناعه به ،خاصة وأن هناك جلسة جمعته مع احد مسئولي الزمالك الحاليين قبل توقيعه لتدريب الأهلي ولم ينل تأييد وقتها ،في الوقت الذي تري الإدارة البيضاء ان المدرب السويسري لا يملك شخصية قوية وهناك من يتحكم في قراراته، وهو ما سيؤثر بالسلب علي مردوده الفني خاصة عندما يتولي تدريب عدد كبير النجوم مثل الموجودة داخل نادي الزمالك حاليا.

وفى سياق أخر يدخل نادي الزمالك مواجهة من العيار الثقيل وهامة عندما يستضيف نظيره فيوتشر في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، في لقاء صعب للفريقين خاصة الزمالك الذي يسعى لاعبوه وجهازه الفني المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق علي المستوى الدولي والمحلي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 19 نقطة بعدما خاض 9 مباريات، حقق الفوز فى 6 وخسر مباراتين وتعادل فى واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 9.

ويحتل فريق فيوتشر المركز السادس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز فيوتشر في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.