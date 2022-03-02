شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يجرى فحصا جديدا بعد أسبوع للاطمئنان على عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى المغربى بدر بانون مدافع الأهلى فحصا طبيا جديدا بعد أسبوع من الآن للاطمئنان على حالة القلب، بعدما خضع لفحوصات جديدة خلال اليومين الماضيين أثبتت حاجته لبعض الوقت للتعافى الكامل من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا والتى تعرض لها فى بداية يناير الماضى.

ويتحدد موقف بدر بانون من نزول التدريبات الجماعية بناء على الفحوصات الطبية التى سيجريها خلال الأيام القليلة الماضية، قبل العودة للمشاركة فى المباريات القادمة، بداعى حاجة الفريق الأحمر لجهوده فى الفترة الحالية مع توالى المباريات سواء ببطولة الدورى أو دورى أبطال أفريقيا.

وأثبتت الفحوصات الطبية الأخيرة التى أجراها بانون أن يوجد التهابات بسيطة فى عضلة القلب وأن اللاعب بحاجة إلى بعض الوقت قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

وحصل بدر بانون على راحة سلبية لمدة شهرين بناء على توصية الطبيب المعالج من أجل إراحة عضلة القلب، التى عانت من تعرضه للإصابة بفيروس كورونا مرتين فى وقت زمنى قصير.