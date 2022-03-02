شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تطلق منافسات النسخة الثانية لدورى منتخبات كرة السلة بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة منافسات النسخة الثانية من دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب قادرون باختلاف»، بمشاركة 20 محافظة، خلال الفترة من (1-6) مارس، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة هدي أبو ضيف عضوا مكتب قادرون باختلاف بالوزارة، الدكتور عاطف صلاح المشرف العام علي الدوري وممثل الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وحسين فرج، خالد الحديدي ممثلي الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال، والدكتور عبد العظيم صلاح، وأميرة علي، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد، والكابتن حسام عبد المنعم، والكابتن أحمد محمود علي، والكابتن آلاء خالد، والكابتن أحمد محمود فهمى.

وتم تقسيم المحافظات المشاركة إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 منتخبات، حيث ضمت المجموعة الأولى محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، الأقصر، مطروح)، وضمت المجموعة الثانية محافظات (القليوبية، أسيوط، بورسعيد، الفيوم، الشرقية)، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الجيزة، الاسكندرية، شمال سيناء، السويس، دمياط)، فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات (بني سويف، القاهرة، قنا، البحيرة، الوادي الجديد).

يذكر أن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة إلى بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم.