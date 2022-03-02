شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير ياسر إبراهيم من مباراة الأهلى والمريخ بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى أشعة على قدمه لتحديد درجة الإصابة التى يعانى منها، بعدما تعرض اللاعب للإصابة بشد فى العضلة الخلفية تسبب فى استبعاده من مواجهة فريقه مع فاركو على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وتحسم نتيجة الأشعة موقف ياسر إبراهيم من المشاركة مع الأهلى فى مباراة المريخ السودانى المقبلة.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لاعبى الفريق الأحمر راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد الفوز على فاركو أمس فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 4 / 1.

ويبدأ الأهلى تدريباته الجماعية بدءا من غد الخميس ضمن التحضير لمباراته ضد المريخ السودانى، بحيث يدخل معسكرا مغلقا بعد الانتهاء من مران الغد حتى موعد مباراته ضد الفريق السودانى يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلى فوزا مهما على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، وبهذه النتيجة وصل الأهلى للنقطة 25 فى صدارة الدورى رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة فى المركز السابع.