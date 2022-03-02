شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رباعية فاركو..جلسة خاصة فى الأهلي لعلاج أزمة إهدار الفرص قبل مواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، عقد جلسة خاصة مع مهاجمي الفريق من أجل إيجاد حلول لأزمة الفرص المُهدرة التى عانى منها الفريق أمام فاركو رغم الفوز برباعية مقابل هدف ومن قبلها مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقى ببطولة أفريقيا والاى كانت سبباً في خسارة الأهلي بهدف دون رد وذلك قبل مواجهة المريخ السودانى المقرر لها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وينوي موسمياني التحدث مع جميع لاعبي الفريق في أزمة إهدار الفرص خلال مران غداً الخميس لكن سيكون هناك جلسة خاصة وتعليمات مُحددة للاعبي الخط الهجومي، وفي مقدمتهم بيرسى تاو وحسام حسن ومن بعدهم لاعبو الأجنحة فى الفريق طاهر طاهر وميكيسوني وأحمد عبد القادر.

ويرغب موسيماني فى علاج أزمة إهدار الفرص التى حرمت الفريق من التسجيل أمس أمام صن داونز ليفوز الأخير بهدف نظيف فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكذلك حرمت الاهلى من مضاعفة نتيجة مباراته أمام فاركو.

منح الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لاعبي الفريق الأحمر راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد الفوز على فاركو أمس في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4 / 1.