شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أسامة نبيه فى مهمة صعبة لإنقاذ القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهمة صعبة يتحملها أسامة نبيه أحد أهم نجوم نادى الزمالك السابقين، بعدما تم تعيينه مدرباً مؤقتاً للقلعة البيضاء بعد فسخ التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق، وذلك قبل مواجهة قوية يدخلها الفريق الأبيض في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، أمام فيوتشر في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، وبات نبيه في مهمة العبور بالزمالك من النفق المظلم بعد تارجع النتائج في الفترة الأخيرة

أسامة نبيه بدأ مسيرته الكروية ضمن ناشئى الفريق الأبيض، ثم انتقل للترسانة عام 1995، ليعود للزمالك عام 1996، واستمر بالفريق الأول حتى العام 1999.

واحترف نبيه بنادى آلتاى إزمير التركى عام 2000، ثم انتقل بعدها بعام لنادى الكويت، وعاد للزمالك مرة أخرى عام 2002، قبل أن ينتقل لنادى بلدية المحلة فى نفس العام، ثم قضى موسمين مع الفريق، ثم انتقل لنادى المصرية للاتصالات عام 2007.

ويملك أسامة نبيه فى تاريخه الكروى، عددا من البطولات والانجازات التى لا تنسى، حيث كان ضمن قائمة منتخب مصر الفائزة ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998، فضلا عن فوزه بذهبية كرة القدم فى دورة الألعاب الأفريقية 1995 مع الفراعنة.

وتوج أسامة نبيه مع الزمالك بالدورى مرتين مواسم 2000 /2001 - 2002/2003 وتوج ببطولة كأس مصر 1999، وأحرز بطولة السوبر المحلى 2002.

كما ساهم نبيه مع زملاؤه فى الزمالك لقيادة الفريق الأبيض لثلاث بطولات أفريقية، هى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1996، وكأس الكؤوس الأفريقية 2000، وكأس السوبر الأفريقى 1997.

وأعلن أسامة نبيه اعتزاله كرة القدم عام 2009 ،وبدأ بعد ذلك في التدرج بالمجال التدريبي، وكانت البداية في نفس هذه السنة بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، قبل أن يصبح مُدربًا في الجهاز الفني للفريق الأول للزمالك عام 2013.

عقب تحقيقه لبطولة كأس مصر مع الزمالك، تلقى نبيه عرضًا من الاتحاد المصري؛ للعمل مدربًا في الجهاز الفني للفراعنة، والذي قاده حينها شوقي غريب، ووافق على العرض، واستمر مع المُنتخب الأول على الرغم من رحيل هذا الجهاز، قبل أن يأتي الأرجنتيني كوبر، ويُشكل جهازه الخاص، واستقر على أستمرار نبيه؛ ليسطر هذا الجهاز إنجازات طيبة للكرة المصرية في حيث ساهم نبيه في تأهل المُنتخب الوطنى لنهائيات كأس العالم بروسيا، لأول مرة مُنذ 28 عامًا قبل أن يرحل عن الفراعنة ويتولى منصب المدرب العام فى الزمالك قبل أن يرحل أيضاً.



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