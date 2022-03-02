شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب أندية دورى القسم الثانى بشروط جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاب الى أندية القسم الثانى بشان بعض الشروط أثناء المباريات حيث يطالب بجلوس 10 أشخاص فقط على دكة البدلاء لحين انتهاء لقاءات الموسم الحالي و ذلك طبقا للائحة .

وجاء نص الجواب كالتالى " يسمح لكل فريق بجلوس عدد 10 أفراد من الجهاز الفني و الادارى و الطبي على دكة البدلاء أعتبارا من مباريات الأسبوع الحادى و العشرون وحتى نهاية مسابقة الدورى العام القسم الثانى للموسم الرياضى 2021 / 2022 للمجموعات الثلاث ".

من ناحية أخرى، اتفقت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة، برئاسة مجدى الشيخ، مع مراقبى المسابقات، فى الاجتماع الذى عقد بمقر الجبلاية، على تصنيف المراقبين فى القسم الأول والثانى والثالث، بحيث لا يسمح لمراقبى كل قسم بالظهور فى مباريات القسم الآخر.

كما تم الاتفاق على تخصيص زى موحد لمراقبى المسابقات، وعمل دورات مستقبلية للمراقبين لرفع كفاءتهم فى المرحلة المقبلة.