شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لـ "شامى الإسماعيلى" للحاق بموقعة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى محمد الشامى مهاجم النادى الاسماعيلى برنامج تأهيلى للتعافى من إجهاد العضلة الخلفية للحاق بمباراة فريقه مع فاركو المقرر لها الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري ، وتعرض الشامي للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية علي هامش مشاركته في التدريبات الأخيرة التي أقيمت قبل مواجهة مصر المقاصة، و أدى ذلك إلى استمرار خروج اللاعب من قائمة الفريق، ويخضع لبرنامج تأهيلي سريع قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية.

وإفتقد الاسماعيلى لجهود محمد الشامى طوال الفترة الماضية لتعرضه بتمزق في العضلة الخلفية خلال منافسات مواجهة البنك الأهلي التي أقيمت يناير الماضي، بكأس رابطة الأندية المحترفة.

يحتل الإسماعيلي المركز الـ18 و الأخير في جدول الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد مرور 11 جولة من عمر مسابقة الدوري ، وذلك بعد التعادل في مباراة مصر المقاصة 2 / 2 .

وسقط الاسماعيلى في فخ التعادل الإيجابى مع مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

بهذه النتيجة رفع نادى الإسماعيلى رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير، من 11 مباراة تعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات ولم يتذوق طعم الفوز،