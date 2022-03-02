شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مدرب الأهلى مع حسام حسن بعد "دموع مباراة فاركو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سامى قمصان المدرب العام للنادى الاهلى على عقد جلسة سريعة مع مهاجمه حسام حسن فى غرفة خلع ملابس الفريق عقب مواجهة فاركو ، أبدى خلالها تفهمه لأسباب حزن اللاعب مؤكداً أنه فرصته ستأتيه قريباً شريطة مواصلة أداء التدريبات بقوة والظهور بشكل متميز فى الدقائق التى يشارك فيها ، وطالب مدرب الاهلى لاعبه بعدم اليأس والتمسك بفرصته ، ووعد حسام حسن مدربه بالقتال فى الفترة المقبلة للحصول على فرصة أكبر فى مباريات الفريق0

أثار حسام حسن لاعب الأهلي الجدل بعد مشاركته في الدقائق الأخيرة لفريقه أمام فاركو بالدوري المصري التى فاز بها الفريق الاحمر برباعية مقابل هدف ، وشارك حسام حسن في الدقيقة 88 من اللقاء بديلا لزميله أفشة وبدا على مهاجم الأهلي علامات الحزن الشديد، وكأنه يغالب دموعه.

وتكرر سيناريو الدفع بحسام حسن في الدقائق الأخيرة اليوم بجانب لقاء صن داونز الأخير في دوري أبطال أفريقيا أيضا، مما أثار تعاطف الجماهير عبر مواقع التواصل معه.

ورد سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى على ما يتم تداوله بعدم قناعة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بمهاجمه حسام حسن، وقال سامى قمصان فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "حسام حسن من أفضل المهاجمين فى الكرة المصرية، ويسير بصورة طيبة مع الأهلى وأدى مباريات قوية فى كأس الرابطة، وعطلته الإصابة التى تعرض لها فى مباريات كأس الرابطة فقط".

ويضيف سامى قمصان "ليس حقيقى أن موسيمانى غير مقتنع بحسام حسن، المدرب الجنوب أفريقى هو من أصر على التعاقد مع اللاعب بل ويقتنع بقدراته وإمكانياته، لكن كل مباراة لها أولويات لنا، ولدينا خطط ننفذها فى كل لقاء وكل لاعب سيحصل على فرصته كاملة، الموسم لايزال طويلا".

وتابع مدرب الأهلى "سعداء للغاية بعودة محمد شريف للتهديف فى مباراة فاركو فهو لاعب مهم للغاية".

وأكمل "الأهلى قدم مباراة كبيرة أمام فاركو وكذلك أمام صن دوانز رغم الخسارة، فقد لاحت لنا فرص كثيرة لم نستغلها على الإطلاق".