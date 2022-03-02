شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدير فنى أجنبى لقيادة فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك البحث عن مدير فنى أجنبى لقيادة فريق الكرة الطائرة ، خلفا لحسن الحصرى المدرب السابق للفريق الذى تقدم باستقالته مؤخرا من القيادة الفنية للفريق الأبيض .
ويتم المفاضلة بين سير ذاتية لـ 3 مدربين من ألمانيا و صربيا و إيطاليا ، إلا أن أقربهم الألمانى بعد فشل المفاوضوات مع أحمد مصطفى وابتعاد محمد اللقانى خلال الساعات الأخيرة عن الصورة .
كما وضع مسئولو الزمالك سيناريو إستكمال الفترة المقبلة تحت قيادة أشرف رشاد مدرب الفريق بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 /0 فى ثالث مواجهات النهائيات حتى إستقطات مدير فنى أجنبى .
تقدم حسن الحصرى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك باستقالته من المهمة الفنية فى ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وخاصة أمام هليوبوليس بنتيجة 3 / 2 فى انطلاق الدور النهائى للدورى.
وخسر الزمالك من هليوبوليس و بتروجت فى أول و ثان جولات النهائيات .
وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.
ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .