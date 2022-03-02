شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن مدير فنى أجنبى لقيادة فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك البحث عن مدير فنى أجنبى لقيادة فريق الكرة الطائرة ، خلفا لحسن الحصرى المدرب السابق للفريق الذى تقدم باستقالته مؤخرا من القيادة الفنية للفريق الأبيض .

ويتم المفاضلة بين سير ذاتية لـ 3 مدربين من ألمانيا و صربيا و إيطاليا ، إلا أن أقربهم الألمانى بعد فشل المفاوضوات مع أحمد مصطفى وابتعاد محمد اللقانى خلال الساعات الأخيرة عن الصورة .

كما وضع مسئولو الزمالك سيناريو إستكمال الفترة المقبلة تحت قيادة أشرف رشاد مدرب الفريق بعد الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 /0 فى ثالث مواجهات النهائيات حتى إستقطات مدير فنى أجنبى .

تقدم حسن الحصرى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك باستقالته من المهمة الفنية فى ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة وخاصة أمام هليوبوليس بنتيجة 3 / 2 فى انطلاق الدور النهائى للدورى.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى الجولة الثالثة أمس بمنافسات المرحلة النهائية من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 والتى تقام أول 3 جولات منها على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، بينما تقام الجولتان الرابعة والخامسة فى صالة برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام آخر جولتين فى صالة القناة بالإسماعيلية.

وخسر الزمالك من هليوبوليس و بتروجت فى أول و ثان جولات النهائيات .

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس المقبل للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .