شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف قمة ختام دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس المقبل بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساء، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وىتستضيف نفس الصالة الدورتين المجتمعتين للنهائيات بالكامل، حيث تقام الدورة الأولى أيام 9 ، 10 ، 11 مارس الجارى، على أن تقام الدورة المجمعة الثانية أيام ، 29 ، 30 ، 31 مارس الجارى أيضا.

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و2002 أو 2004.

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 حتى 18 فبراير، وخلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و2004 باللعب 3 مباريات فى الأسبوع خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس المقبل.

أما خلال شهر أبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر أبريل بالكامل، وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو المقبل.