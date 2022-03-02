شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى للأندية المنافسة على لقب محترفى اليد الأثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد كرة اليد اجتماعا فنيا للأندية الأربعة التى تتنافس على لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022 ،يوم الأثنين المقبل بمقر الإتحاد بمدينة السادس من أكتوبر .

الأندية المشاركة هى كلا من ، الزمالك و الأهلى و طلائع الجيش و سبورتنج ،وتستضيف صالة حين مصطفى الدورتين المجتمعتين للنهائيات بالكامل، حيث تقام الدورة الأولى أيام 9 ، 10 ، 11 مارس الجارى، على أن تقام الدورة المجمعة الثانية أيام ، 29 ، 30 ، 31 مارس الجارى أيضا.

تستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس المقبل بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساء، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

تدخل الأندية الأربعة المرحلة النهائية برصيد من بالترتيب كالتالى :

نادى الزمالك الأول برصيد نقطتين و الأهلى الثانى برصيد نقطة و نصف و نادى سبورتنج الثالث برصيد نقطة و نادى طلائع الجيش نصف نقطة.