شكرا لقرائتكم خبر عن "دش ساخن" من حمد إبراهيم للاعبى الإسماعيلى بعد التعادل مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح حمد إبراهيم المدير الفنى للنادى الإسماعيلى النار على لاعبيه فى غرفة خلع الملابس عقب التعادل مع مصر المقاصة، ولقن اللاعبين دشاً ساخناً بسبب تراجعهم غير المبرر فى مباراة مصر المقاصة ليفقد الفريق فرصة تحقيق أول فوز فى الدورى هذا الموسم بعد التقدم بهدفين ليخطف الفريق الفيومى نقطة التعادل، وأكد حمد إبراهيم للاعبيه أنه لن يقبل فكرة تكرار التهاون والاستهتار فى المباريات المقبلة للدراويش محذراً من خطورة استمرار الوضع الراهن.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ18 والأخير فى جدول الدورى المصرى برصيد 4 نقاط بعد مرور 11 جولة من عمر مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل فى مباراة مصر المقاصة 2 / 2.

وسقط الإسماعيلى فى فخ التعادل الإيجابى مع مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى، تقدم الإسماعيلى بثنائية عن طريق عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى فى الدقيقتين 14 و36 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل المقاصة فى الشوط الثانى عن طريق محمود فهمي ورشيد أحمد فى الدقيقتين 46 و56 من عمر اللقاء، وأهدر الإسماعيلى ركلتى جزاء عن طريق عصام صبحي وعبد الرحمن مجدى فى الدقيقتين 62 و89 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة رفع نادى الإسماعيلى رصيده إلى 4 نقاط فى المركز الأخير، من 11 مباراة تعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات ولم يتذوق طعم الفوز.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة مصر المقاصة التى أقيمت مساء الثلاثاء على استاد الكلية الحربية بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويستعد الدراويش لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية بالجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري .

ويواصل حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي جلساته مع عدد من اللاعبين خاصة كباتن الفريق لمطالبتهم بضرورة بذل قصارى جهدهم في الفترة المقبلة لخروج الإسماعيلي من الوضع الحالي الذي لا يليق باسمه وشعبيته.

وكان حمد إبراهيم قد عقد اجتماعًا مع رباعي الفريق باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي، لتحفيز لاعبيه بشكل مستمر من أجل حثهم على استعادة مستواهم المعهود وهو ما سيكون له أثر إيجابي علي النتائج خلال المباريات المقبلة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه فى الوقت الحالى لحين تحسن النتائج فى المسابقة المحلية.