شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تطلب زيادة عدد الكاميرات فى الدوري بسبب الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو لجنة الحكام من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون من اجل زيادة عدد الكاميرات في مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

واشتكي عدد من الحكام وتحديدا المسئولين عن تقنية الفيديو في المباريات من صعوبة الفصل والحكم علي بعض الكرات خلال المباريات بسبب عدم توافر كاميرات النقل التلفزيوني مما يتسبب في حدوث أخطاء خلال المباريات أو تأخر طاقم الحكام في الحكم على اللعبة بسبب عدم وجود كاميرات تنقل اللعبة من أكثر من زاوية ، وهو ما يتم مناقشته حاليا بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية من أجل زيادة عدد الكاميرات في المباريات.

ومن جانب أخر يدرس اتحاد الكرة، عودة محمود سعد المدير الفني للجبلاية السابق لنفس المنصب خلال الفترة المقبلة ، حيث كانت اللجنة الثلاثية قد قررت إقالته من منصبه وتعيين البرتغالي فينجادا.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل نهائي، على رحيل نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية اول مايو المقبل وهو موعد انتهاء عقد الخواجة ، كما تقرر ان يتم تعيين مدير فني وطني خلفا له.

ويحصل فينجادا على 35 الف دولار شهريا ، ويتبقي في عقده شهرين مع اتحاد الكرة وقرر المجلس توجيه الشكر له عقب انتهاء العقد، ورغم حصول فينجادا على فرصة من اتحاد الكرة لابراز عمله كمدير فني الا أن الخواجة لم يقنع اتحاد الكرة ليتأكد رحيله اول مايو المقبل.