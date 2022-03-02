شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تطلب زيادة عدد الكاميرات فى الدوري بسبب الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر
واشتكي عدد من الحكام وتحديدا المسئولين عن تقنية الفيديو في المباريات من صعوبة الفصل والحكم علي بعض الكرات خلال المباريات بسبب عدم توافر كاميرات النقل التلفزيوني مما يتسبب في حدوث أخطاء خلال المباريات أو تأخر طاقم الحكام في الحكم على اللعبة بسبب عدم وجود كاميرات تنقل اللعبة من أكثر من زاوية ، وهو ما يتم مناقشته حاليا بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية من أجل زيادة عدد الكاميرات في المباريات.
واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل نهائي، على رحيل نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية اول مايو المقبل وهو موعد انتهاء عقد الخواجة ، كما تقرر ان يتم تعيين مدير فني وطني خلفا له.
ويحصل فينجادا على 35 الف دولار شهريا ، ويتبقي في عقده شهرين مع اتحاد الكرة وقرر المجلس توجيه الشكر له عقب انتهاء العقد، ورغم حصول فينجادا على فرصة من اتحاد الكرة لابراز عمله كمدير فني الا أن الخواجة لم يقنع اتحاد الكرة ليتأكد رحيله اول مايو المقبل.