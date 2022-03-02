شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل هانيا الحمامى ونوران جوهر ويوسف إبراهيم لنهائى ويندى سيتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثلاثى وادى دجلة هانيا الحمامى ونوران جوهر ويوسف إبراهيم، إلى المباراة النهائية ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها ولاية شيكاغو بأمريكا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت هانيا الحمامى فى مباراة الدور نصف النهائى على منافستها نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا وحامل لقب البطولة، بنتيجة 3 / 2 فى مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 15-17, 11-5, 11-6, 11-5.

وفازت نوران جوهر على منافستها النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3 / 2 فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-4, 11-3.

وفاز يوسف إبراهيم على منافسه مروان الشوربجى بنتيجة 3 / 2 فى مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 6-11, 9-11, 11-1, 11-0.

وخسر طارق مؤمن أمام منافسه النيوزيلندى بول كول بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 89 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 8-11, 11-7, 6-11, 11-5.