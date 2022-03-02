شكرا لقرائتكم خبر عن انتصارات موسيمانى بالتخصص مع الأهلي.. سداسية وخماسية و11 رباعية و7 ثلاثيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وضع بصماته من حيث الانتصارات الكبيرة خلال قيادته للفريق الأحمر منذ تولي المهمة في أكتوبر 2020، بعدما حقق عدد لا بأس به من الانتصارات الكبيرة، كان آخرها الفوز على فاركو بالأمس بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

انتصارات موسيماني الكبيرة مع الأهلي لم تتوقف سواء أمام الفرق الكبيرة أو الصغيرة، بل طالت الجميع سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا أو حتى كأس العالم للأندية، وامتدت ضحاياه خارج قارة إفريقيا أيضا من الهزائم الثقيلة.

وحقق موسيماني الفوز بسداسية في مباراة واحدة ضد فريق الحرس الوطني بطل النيجر في الدور الرئيسي لدوري أبطال إفريقيا، فيما حقق الفوز بخماسية على الزمالك بعد التغلب عليه بنتيجة 5 / 3 في قمة الدور الأول من الموسم الحالي للدوري المصري.

وحقق الأهلي الفوز برباعية 11 مرة تحت قيادة موسيماني وكانت ضد كلا من الهلال السعودي في كأس العالم للأندية والإسماعيلي والمقاصة "مرتين" وسموحة والمصرى وسيراميكا والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري وفاركو في الدوري وسونيديب بطل النيجر في دوري الأبطال.

فيما حقق الأهلي الفوز بثلاثية على فرق كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا بنهائي نسخة 2021 لدوري الأبطال ومن قبلها على الترجى التونسي في نصف نهائي البطولة، وسبقها الفوز على ڤيتا كلوب في دور المجموعات و الوداد المغربي في نصف نهائي نسخة 2020 لدوري الأبطال والمريخ السوداني في دور المجموعات لنسخة 2020، بينما حقق الفوز بثلاثية في الدوري أمام فرق غزل المحلة وإنبى في الدوري.