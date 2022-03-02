شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدورى الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهلى يخسر من صن داونز بدورى الأبطال

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بهدف نظيف أمام صن داونز، فى المباراة التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، سيطر الأهلى على المباراة وأهدر جملة من الفرص المحققة، سواء فى الشوط الأول أو الثاني، وسط محاولات هجومية متلاحقة وتألق غير عادى لحارس مرمى صن داونز، وفى الدقيقة 86 ينجح صن داونز فى تسجيل هدف المباراة من هجمة مباغتة داخل منطقة الجزاء، نتيجة لخطأ فى تمركز خط دفاع الأهلى.

رصيد الأهلى فى مجموعات دورى الأبطال

تجمد رصيد الأهلى عند نقطة واحدة، وارتفع رصيد صن داونز للنقطة 7، فى حين تم تأجيل مباراة الجولة الأولى للأهلى أمام المريخ السودانى إلى يوم 5 مارس المقبل.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة

الاهلى يضم فاركو لضحاياه فى الدورى

تعرض فريق فاركو للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف من الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، لينضم لقائمة ضحايا الخسارة برباعية من الفريق الأحمر في الموسم الحالى لمسابقة الدورى المصرى.

بهذه النتيجة وصل الأهلى للنقطة 25 فى صدارة الدورى رغم تأجيل مباراتين له، بينما توقف رصيد فاركو عند 15 نقطة فى المركز السابع.