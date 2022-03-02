شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة فيوتشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره فيوتشر على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، فى لقاء صعب للفريقين خاصة الزمالك الذى يسعى لاعبوه وجهازه الفنى المؤقت الجديد بقيادة أسامة نبيه لحصد الثلاث نقاط وتحسين النتائج بعد تدهور مستوى ونتائج الفريق على المستوى الدولى والمحلى تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للفريق والذى رحل عن تدريب الزمالك منذ أيام.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء الزمالك مع فيوتشر، إلى الحكم محمد الحنفى ويعاونه يوسف البساطى وأحمد توفيق، والحكم الرابع سامح حسين، ومحمد عادل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده شهاب راشد.

وتولى محمد الحنفى إدارة أربع مباريات للزمالك الموسم الماضى أمام المصرى والمحلة وسموحة وسيراميكا، وفاز الفارس الأبيض فى الأولى بهدف دون رد وخسر الثانية من الفلاحين بهدفين مقابل هدف، وفاز فى الثالثة بهدفين مقابل هدف وفاز فى الرابعة بهدفين مقابل هدف.

وتحمل مباراة اليوم رقم 31 فى تاريخ المباريات التى أدارها الحنفى للفريق الأبيض، حيث سبق وأدار 30 لقاء للزمالك، كان آخرها أمام سيراميكا فى أغسطس الماضى، ومع صافرة الحنفى حقق الأبيض الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات، أشهر الحنفى البطاقة الصفراء خلالها 38 مرة، واحتسب 8 ضربات جزاء، ونال فرجانى ساسى لاعب الفارس الابيض السابق البطاقة الحمراء فى مواجهة الزمالك مع غزل المحلة بعد حصوله على إنذارين خلال المباراة.

وأدار محمد الحنفى مواجهة الزمالك مع فاركو الأخيرة بكأس رابطة الأندية المحترفة التى خسرها الفريق الأبيض بهدفين دون رد.