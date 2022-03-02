شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عادل: الصباحي كان متعجلا فى قراراته بمباراة المقاصة والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إسلام عادل مدرب فريق المقاصة ومدير الكرة بالنادي عن رضاه على تعادل فريقه مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بالجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكشف عادل في تصريحات خاصة أن محمد الصباحي حكم المباراة كان متعجلا في بعض القرارات لاسيما بعدما احتسب ركلة جزاء للإسماعيلي مشكوكا في صحتها ومن قبلها هدف الإسماعيلي الثاني والذي كانت به إعاقة لمحمد مجدي حارس الإسماعيلي من قبل مهاجم الدراويش، بخلاف انذاره للاعتراض على بعض القرارات.

وعن التفكير في تقديم شكوى ضد الصباحي إلى لجنة الحكام، أكد مدير الكرة بالمقاصة أنه لا نية لتقديم شكوى في الحكم وأن ناديه يدعم الحكام ويعلم أن الأخطاء التي وقعت في المباراة ليست أخطائا مقصودة.

ونجح المقاصة في خطف نقطة ثمينة أمام الإسماعيلي في المباراة التي شهدت تقدم الدراويش بهدفين ثم نجح الفريق الفيومي في تسجيل هدفين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.