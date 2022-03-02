شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لم نطلب تأجيل مباراة بيراميدز.. و10 أيام تفصل متولى عن المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى رغبة ناديه فى تأجيل مباراة بيراميدز المقبلة بالدورى بسبب انشغال الفريق الأحمر بالمباريات الأفريقية، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "لم نطلب تأجيل مباراة بيراميدز، ليس هناك داعى أو مبرر لهذا الطلب خاصة أن مباراة صن دوانز ستقام 12 مارس وليس 11 بالتالى ليس لدينا أى أزمة وسنلعب مباراة بيراميدز فى وقتها".

وعن المصابين علق سامى قمصان "أيمن أشرف سوف يشارك فى جزاء من المران الجماعى للأهلى غداً، ثم يتحدد موقفه من مباراة المريخ فيما بعد، بينما محمود متولى سليم لكنه بحاجة لعشرة أيام أخرى للعودة للمباريات، فيما سيخضع الثنائى بدر بانون وأحمد نبيل كوكا لتحاليل وأشعة جديدة للاطمئنان عليهم، بينما يحتاج صلاح محسن لثلاثة أسابيع للعودة لتدريبات الاهلى".

ويحاول الجهاز الفنى للأهلى تجهيز محمود متولى مدافع الفريق الأحمر للمشاركة فى المباريات عقب الانتهاء من مواجهة المريخ السودانى فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة فى فترة التأهيل والتى بدأها فى قطر ويستكملها مع الأهلى فى الوقت الحالى.

ووصل متولى إلى مرحلة متقدمة فى برنامجه البدنى الذى خاضه فى أحد المراكز بقطر، بعدما خاض البرنامج التأهيلى على شقين الأول فنى والآخر بدنى، ووصل إلى الجاهزية البدنية للمشاركة فى المباريات بنسبة 100% وهو ما دفع الجهاز الفنى لمشاركته فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، لكن تم استبعاده لمنحه الوقت الكافى لاستعادة ألفورمة الفنية قبل خوض المباريات الرسمية.