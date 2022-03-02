مصدر يوضح لمصراوي.. موقف رباعي الأهلي المصاب من مواجهة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على الدخول في معسكر مغلق غداً، الخميس، استعداداً لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها مساء السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولي من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في النادي الأهلي -تحفظ على ذكر اسمه- لمصراوي أن الجهاز الفني استقر على خوض مرانه الرئيسي غدًا، باستاد التتش، ثم إعلان القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق قبل تلك المباراة.

وأضاف: "أيمن أشرف تحسنت حالته بصورة كبيرة بعد أن خضع للحقن للتعافي من خشونة الركبة وسوف يخضع لفحص طبي قبل مران الغد وقد يشارك في جزء منه، وربما يضمه موسيماني للمعسكر ولكن هناك صعوبة في خوضه للمباراة ولكنه سيكون جاهزاً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري".

وأوضح: "ياسر إبراهيم سيخضع لفحص طبي هو الأخر غداً بعد أن عانى من شد خفيف وهو قريب من التواجد في معسكر مباراة المريخ، بينما يحتاج متولي إلى أسبوع أخر من التجهيز البدني والفني ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات خاصة أنه غائب منذ فترة طويلة ولكنه يشارك في التدريبات بصورة طبيعية ".

واختتم: "وليد سليمان لا يعاني سوى من إرهاق وجاهز للتواجد في التدريبات بصورة طبيعية، بينما تحدد المسحة التي خضع لها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة موقفه من التواجد في معسكر مباراة بطل السودان بعد أن تعرض للإصابة بفيروس كورونا ".