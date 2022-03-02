مرتضى يعلن 5 قرارات بعد الاجتماع الأول للمجلس في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خمس قرارات تخص القلعة البيضاء، بعد الاجتماع الذي عقده المجلس في أول جلسة رسمية.

وكشف الموقع الرسمي للزمالك، القرارات وجاءت كالتالي:

تعيين أحمد مرتضى منصور عضو المجلس متحدثاً رسمياً للنادي.

تكليف علاء مقلد عضو المجلس بمهام المدير التنفيذي للنادي لحين تعيين مدير تنفيذي.

تعيين أحمد جلال ابراهيم رئيسا للجنة القانونية واللجنة الرياضية بالنادي.

تعيين أحمد عادل عبد الفتاح رئيسا لجهاز كرة السلة.

تعيين حمادة أنور رئيسا للجهاز الإداري لجميع الألعاب الجماعية فيما عدا قطاع كرة القدم.

جدير بالذكر أن فريق الكرة يستعد لمواجهة فريق فيوتشر، مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة دوري we المصري.