كيروش مهاجمًا الاتحاد الكولومبي: تسببوا في انتحار مساعدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

هاجم كارلوس كيروش المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، والسابق لكولومبيا، مسؤولي الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، موجهًا أصابع الاتهام إليهم بشأن وفاة ديس ماك ألينان مدرب حراس المرمى في جهازه السابق.

وتحدث كيروش في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الكولومبية، ليؤكد أن قرار الاتحاد الكولومبي بإقالته وجهازه الفني من تدريب المنتخب الأول لم يكن منصفًا.

وقال كيروش: "ديس ماك ألينان أصيب بفيروس كورونا وتم عزله في فندق بمدينة بوجاتا الكولومبية بدون أي دعم، بينما غادر باقي أعضاء الجهاز والفريق إلى بارانكويلا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم".

حديث كيروش جاء عن الفترة من بداية نوفمبر 2020 وحتى يوم 18 من الشهر نفسه، عندما خسر المنتخب الكولومبي أمام أوروجواي بثلاثية نظيفة، قبل السقوط أمام الإكوادور بستة أهداف لواحد في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف المدرب البرتغالي: "عندما عدنا إلى بوجاتا وجدنا ديس ماك ألينان في حالة اكتئاب شديد، وعندما قرر الاتحاد الكولومبي إقالة جهازنا تفاقمت الأوضاع".

واختتم: "الحالة التي كان فيها مساعدي إلى جانب قرار الإقالة دفعاه للانتحار وإنهاء حياته".

وجاءت تصريحات كيروش بعد أيام قليلة من الذكرى الثانية لوفاة ماك ألينان الذي توفي يوم 26 فبراير من العام الماضي.