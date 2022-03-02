"الثاني أوروبيا".. يوسف عبد العزيز يكتب التاريخ بإنجاز جديد في تنس الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حقق اللاعب المصري وبطل المنتخب الوطني لتنس الطاولة يوسف عبد العزيز إنجازا جديدا بحصوله على المركز الثاني في بطولة تي تي ستار الدولية لتنس الطاولة.

البطولة أقيمت في براج على مدار يومين وشارك فيها أبطال العالم من اوروبا، استطاع من خلالها اللاعب المصري أن يفوز بسبع مباريات من مجموع تسع مباريات، كما نجح في اقتناص الفوز بالمركز الثاني من صاحب الأرض اللاعب التشيكي ديفيد ريتسبايس.

بدأ يوسف عبد العزيز لعبة تنس الطاولة في النادي الأهلي في سن صغير عام ٢٠٠٥حيث كان طفلا عمره خمس سنوات آنذاك، ثم صار حديث الصحف الألمانية والفرنسية على نطاق واسع بعد أن تجاوز عمره الـ ١١ سنة.

احترف اللاعب المصري في ألمانيا في الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠٢٠، ثم انتقل حاليا إلى نادي (تي تي سي سنس) الاسباني، بالإضافة إلى مشاركته في الدوري الفرنسي لتنس الطاولة.

البطل الموهوب حصد لمصر بطولة أفريقيا خمس مرات متتالية (٢٠١٤-٢٠١٨) بكافة أنواعها: فردي وزوجي وفرق.

لم يكتف الفرعون المصري برفع علم بلاده بالمسابقات المحلية والافريقية فقط، وإنما قهر أبطال أوروبا و شغل اهتمام الوسط الرياضي العالمي بعد أن احتل المركز الخامس على مستوى العالم تحت ١٨ سنة.

حصل عبد العزيز على المركز الثالث في بطولة أول ١٦ على العالم عام ٢٠١٨، وشارك في نفس العام بأولمبياد الشباب المقام في الأرجنتين. كذلك حصد ميدالية ذهبية زوجي في بطولة أفريقيا للرجال عام ٢٠١٩ وميدالية فضية في بطولة لوكسمبورج.