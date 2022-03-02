"أنا دروخت".. وجيه أحمد يكشف كواليس تعيين حكام مباراتي القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، كواليس تعيين حكام مصريين لإدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

واستعان اتحاد الكرة –تحت ولاية أحمد مجاهد- بحكام مصريين لإدارة مباريات القمة، وكان آخرها تعيين محمد عادل في اللقاء الذي فاز به الأهلي بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأدار محمود البنا وأمين عمر مباراتي القمة في الموسم الماضي، حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز الأهلي بهدفين لهدف بينما انتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجرت العادة أن يتم تعيين حكام أجانب لإدارة مباريات القمة، قبل اتخاذ اتحاد الكرة قرار مؤخرا بالاعتماد على الحكام المصريين، وخلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، قال وجيه أحمد: "جاء لي أحمد مجاهد قبل مباراة الدور الأول بالموسم الماضي بـ18 يوما وسألني هل لدينا حكاما مصريين قادرين على إدارة مباراتي الأهلي والزمالك أم لا، قلت له نعم لدينا (افتكرته بيهرج)".

وتابع: "بعدها بـ5 أو 6 أيام جهزت خطابات للدول الأوروبية لمراسلتها من أجل الاستقرار على طاقم تحكيم أجنبي، فسألني مجاهد ما هذا؟ قلت له من أجل مباراة القمة، فعاد وسألني هل لدينا حكام قادرة على إدارة المباراة، قلت له نعم، فقال لي جهز طاقم حكام مصري لإدارة المباراة".

وأتم: "(أنا دروخت)، توقعت اعتراض من الوزير، رد من الأهلي أو الزمالك، لكن لم يحدث أي اعتراض وقمنا بتعيين محمود البنا الذي قدم مباراة رائعة مع طاقم التحكيم الذي تواجد في اللقاء.