تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر أسامة نبيه المدرب العام بفريق الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة فيوتشر في لقاء يأتي ضمن الأسبوع العاشر بمسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365"، أن أسامة نبيه قد يقوم بتغيير وحيد في التشكيل عن لقاء الوداد البيضاوي المغربي والذي أقيم مساء السبت الماضي ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون التغيير في الجانب الأيمن من خلال مشاركة حازم إمام ليقود الجبهة اليمنى على حساب الظهير الدولي التونسي حمزة المثلوثي.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، في المقابل يحتل فريق فيوتشر المركز السادس برصيد 15 نقطة من عشر مباريات.