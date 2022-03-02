الامارات | لاعب إيفرتون ميكولينكو ينتقد صمت اللاعبين الروس على "غزو أوكرانيا"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب إيفرتون ميكولينكو ينتقد صمت اللاعبين الروس على "غزو أوكرانيا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه فيتالي ميكولينكو لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم انتقادات لأرتيم دزيوبا قائد المنتخب الروسي وزملائه في المنتخب بسبب صمتهم إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان المدافع الأوكراني ميكولينكو، الذي انضم إلى إيفرتون من دينامو كييف الأوكرانيي في يناير الماضي، قد عانق مواطنه أولكسندر زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي قبل بدء مباراة الفريقين مطلع هذا الأسبوع، في الوقت الذي ينصب فيه تركيز عالم كرة القدم على الأزمة التي تواجهها أوكرانيا.

ولكن رغم الدعم المتزايد لأوكرانيا، أبدى ميكولينكو حالة من الغضب إزاء عدم مشاركة لاعبي المنتخب الروسي في هذا الدعم، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". وقال ميكولينكو (22 عاما) عبر تطبيق "إنستجرام" :"في الوقت الذي تلتزم فيه الصمت مع زملائك في فريق كرة القدم، هناك مدنيون سلميون يقتلون في أوكرانيا."

وجاءت تصريحات ميكولينكو بعد يوم واحد من قرار الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) بفرض الإيقاف على مشاركة المنتخبات والفرق الروسية في جميع مسابقاتهما.

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