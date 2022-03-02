افتتاح مسجد رياض محرز في مسقط رأس والده بالجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور يوسف بلمهدي أول امس الاثنين مسجد التقوى ببلدية بني سنوس بولاية تلمسان.



وكان الوزير مرفوقا بوالي الولاية أمومن مرموري، الذي استلم قرار فتح المسجد لصلاة الجمعة، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما حضرت مراسيم افتتاح مسجد التقوى والدة النجم الدولي الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز وشقيقه الأكبر وحيد.

وقام نجم فريق السيتي الانجليزي وقائد المنتخب الوطني الجزائري ببناء المسجد بأمواله الخاصة بمسقط رأس والده.