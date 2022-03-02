الامارات | مرتصى منصور يحذر لاعبي الزمالك من الهروب.. «اللي باعنا خسر دلعنا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتصى منصور يحذر لاعبي الزمالك من الهروب.. «اللي باعنا خسر دلعنا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، رسالة إلى تسعة لاعبين في الفريق الأول، وقرر منحهم مهلة حتى يوم غدٍ الخميس المقبل لتجديد تعاقداتهم أو الرحيل من النادي وتحمل تبعات غضب جماهير الزمالك، مستشهدا بما حدث مع مصطفى فتحي بعد رحيله إلى التعاون السعودي.

وقال مرتضى، في فيديو مسجل من أول اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد: «من هنا لحد يوم الخميس اللي عايز يستمر معانا أهلا وسهلا، واللي هيغالي في المطالبات مش عايزه».

وأضاف: «اللي باعنا خسر دلعنا على رأي راغب علامة، هتاخد مستحقاتك في ميعادها ومكافآت عالية، خليتك نجم وعندك فيلا وعربية عشان نادي الزمالك، واللي مش عارف قيمته مع السلامة».

وأكمل: «سأخرج أمام الجماهير وأقول هذا اللاعب كان من المفترض أن يحضر جلسة التجديد لكنه لم يأت، سأقول لك (شكرا ربنا يوفقك في مكان آخر)، لكن عندما تندم لا تسنى أن جماهير الزمالك بالملايين».

وأوضح: «هل ستختار الحب أم المليارات، عن نفسي سأختار الحب لأنه يدوم، أما المليارات ستنتهي، التجديد سيتم بشروط النادي، وإن لم تأت سنقيم لك حفلة تكريم، (لكن لما الجماهير تقلب على حد أنت تعرفون ماذا سيحدث)، وانظروا لمصطفى فتحي».

وتضم قائمة اللاعبين الذين يفاوضهم الزمالك حاليا لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي 2021-2022، كل من: طارق حامد، المغربي أشرف بنشرقي، محمد أبوجبل، المغربي محمد أوناجم، عمر السعيد، الإيفواري رزاق سيسيه، حازم إمام، محمود عبدالعزيز ومحمد أشرف «روقا».

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