بعد 15 عاما من العمل سويا.. دجوكوفيتش ينفصل عن مدربه فايدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي خسر مطلع الأسبوع صدارته للتصنيف العالمي، أنه انفصل عن مدربه ماريان فايدا بعد البطولة الختامية نهاية العام الماضي، وذلك بعد علاقة دامت 15 عاما.



وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمصنف ثانيا عالميا: "بعد 15 عاما من العمل الرائد معا، يمكننا أن نؤكد أن ماريان فايدا ونوفاك دجوكوفيتش أنهيا شراكتهما المهنية".

وتابع "اتفق الثنائي على إنهاء شراكتهما العام الماضي، بعد البطولة الختامية في تورينو. لعب ماريان دورا أساسيا داخل فريق نوفاك، ودعمه لتحقيق 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وتربعه على صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس لمدة 361 أسبوعا، في سابقة من نوعها".

وتوقف فايدا عن العمل مع "نولي" بعد البطولة الختامية في تورينو، التي خرج منها الصربي من الدور نصف النهائي.

وكان دجوكوفيتش (34 عاما)، بدأ العمل مع المدرب السلوفاكي في العام 2006 عندما كان لا يزال مراهقا، علما بأنهما انفصلا لمدة عام في 2017.

ولم يكن فايدا متواجدا في فريق دجوكوفيتش في أستراليا مطلع هذا العام قبل ترحيل اللاعب الصربي ومنعه من الدفاع عن لقبه في أولى البطولات الأربع الكبرى، بسبب خلاف بشأن التأشيرة لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.