مواعيد مباريات اليوم 2 مارس والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الأربعاء 2 فبراير العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها لقاء فيورنتينا ويوفنتوس في كأس إيطاليا، و3 مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي تجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي ولوتن تاوند وتشيلسي ووست هام وساوثهامتون، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري.

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

فيورنتيناX يوفنتوس– الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS 1 HD

مواعيد مباريات كأس إسبانيا

فالنسياX أتلتيك بيلباو– الساعة 10:30مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركاX ريال سوسييداد– الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

لوتن تاوندX تشيلسي – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامتونX وست هام– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليفربولX نوريتش سيتي– الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

هانوفر 96X لايبزيج– الساعة 7:30 مساء

هامبورجX كارلسروه– الساعة 7:30 مساء

بوخومX فرايبورج– الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس البرتغال

سبورتينج لشبونةX بورتو– الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا

سيفاس سبورX فاتح قرا جمرك– الساعة 4 مساء

بشكتاشX قيصري سبور– الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

نانتX موناكو– الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الزمالكX فيوتشر – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات الدوري المغربي

حسنية أغاديرX نهضة بركان – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجنوب أفريقي

تي إس جالاكسيX ماميلودي صن داونز– الساعة 7:30 مساء