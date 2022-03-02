مواعيد مباريات اليوم 2 مارس والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الأربعاء 2 فبراير العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها لقاء فيورنتينا ويوفنتوس في كأس إيطاليا، و3 مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي تجمع بين ليفربول ونوريتش سيتي ولوتن تاوند وتشيلسي ووست هام وساوثهامتون، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري.
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
فيورنتيناX يوفنتوس– الساعة 10 مساء على قناةAD SPORTS 1 HD
مواعيد مباريات كأس إسبانيا
فالنسياX أتلتيك بيلباو– الساعة 10:30مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال مايوركاX ريال سوسييداد– الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
لوتن تاوندX تشيلسي – الساعة 9:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتونX وست هام– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ليفربولX نوريتش سيتي– الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
هانوفر 96X لايبزيج– الساعة 7:30 مساء
هامبورجX كارلسروه– الساعة 7:30 مساء
بوخومX فرايبورج– الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس البرتغال
سبورتينج لشبونةX بورتو– الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات كأس تركيا
سيفاس سبورX فاتح قرا جمرك– الساعة 4 مساء
بشكتاشX قيصري سبور– الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
نانتX موناكو– الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالكX فيوتشر – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات الدوري المغربي
حسنية أغاديرX نهضة بركان – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري الجنوب أفريقي
تي إس جالاكسيX ماميلودي صن داونز– الساعة 7:30 مساء