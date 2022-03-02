نهاية يتمناها الإسماعيلي.. 4 أندية كبيرة هربت من الهبوط (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يعيش النادي الإسماعيلي حاليا أوضاعا مقلقة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في أول 11 جولة من الموسم الحالي بالدوري المصري، واكتفى بحصد 4 نقاط من 4 تعادلات، ليتذيل الترتيب.

الإسماعيلي، أحد أكبر وأعرق الأندية المصرية، يجد نفسه في موقف مألوف في المركز الأخير بترتيب الدوري، ويحاصره تهديد قوي بالهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وفي السطور التالية نستعرض 4 أندية كبيرة على المستوى العالمي وفي المنطقة العربية، سبق لها أن مرت بتجربة الاقتراب من الهبوط وأفلتت بصعوبة في الأمتار الأخيرة من السباق، في سيناريوهات قد تكون ملهمة للإسماعيلي.

في موسم 1941-1942 كان عدد المتنافسين في دوري الدرجة الأولى الإسباني 14 فريقا، يهبط منهم آخر فريقين مباشرة، فيما يلعب صاحبا المركزين الـ11 والـ12 ملحقا فاصلا مع ناديين من الدرجة الثانية.

احتل برشلونة في الموسم المذكور المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، وكان يفصله نقطتين فقط عن الهبوط مباشرة، واضطر لخوض مباراة فاصلة مع مورثيا.

وتفوق برشلونة على مورثيا في الملحق بنتيجة 5-1، لينجح في الحفاظ على موقعه في الدرجة الأولى، وأصبح لاحقا أحد 3 أندية لم تهبط للدرجة الثانية، بجانب ريال مدريد وأتلتيك بلباو.

ريال مدريد

يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني (34 لقبا)، وهو أحد 3 أندية لم يسبق لها أن هبطت للدرجة الثانية منذ انطلاق المسابقة في عام 1929.

لكن الفريق الملكي كان على بعد خطوة واحدة من الهبوط إلى الدرجة الثانية في موسم 1947-1948، حين احتل المركز الـ11 برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، قبل أن يتمكن من النجاة بفضل فوزه في الجولة الأخيرة.

أرسنال

أرسنال هو الفريق الوحيد المتوج بالدرع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك حين حقق اللقب في موسم 2003-2004 دون هزيمة.

لكن الفريق اللندني سبق له أن عاش أوقاتا صعبة في الدوري الإنجليزي، ومن بينها موسم 1975-1976، الذي أنهاه في المركز الـ17 برصيد 36 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

الاتحاد

عانى الاتحاد السعودي من فترة تراجع في السنوات القليلة الماضية، بلغت ذروتها في موسمي 2018-2019 و2019-2020، حين أفلت من الهبوط بصعوبة.

في نسخة 2018-2019 من الدوري السعودي احتل الاتحاد المركز العاشر بـ34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مركز الملحق الفاصل، و6 نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي 2019-2020 أنهى "النمور" الموسم في المرتبة الـ11 برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الهبوط.

جدير بالذكر أن الاتحاد استعاد رونقه سريعا، واحتل المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري السعودي، بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي حقق اللقب.

وفي الموسم الحالي يتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.