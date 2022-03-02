الزمالك وفيوتشر.. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأربعاء عددًا من المباريات سواء كانت محلية أو أوروبية لعل أبرزهم مواجهة بين الزمالك وفيوتشر في إطار الأسبوع العاشر من مسابقة دوري we المصري.

وفي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يلعب تشيلسي ضد لوتون تاون في إطار دور الـ16، في المقابل يستضيف ليفربول خصمه نورويتش سيتي.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري المصري:

الزمالك × فيوتشر.. الموعد 8 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- كأس الاتحاد الإنجليزي:

لوتون تاون × تشيلسي.. الموعد 9:15 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ساوثامبتون × وست هام يونايتد.. الموعد 9:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ليفربول × نورويتش سيتي.. 10:15 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

- كأس إيطاليا:

فيورنتينا × يوفنتوس.. الموعد 10 مساءً.. القنوات الناقلة أبو ظبي الرياضية 1.