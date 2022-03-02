الامارات | 88 لاعباً في انطلاق بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف

شكرا لقرائتكم خبر عن 88 لاعباً في انطلاق بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف، أولى بطولات الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للشطرنج، بشعار «خمسون عاماً في حب سلطان»، وذلك بقاعة نادي الشارقة الثقافة للشطرنج، بمشاركة عدد 88 لاعباً ولاعبة، يمثلون أغلب الأندية الأعضاء.

وافتتح الجولة الأولى من البطولة الأمين العام للاتحاد عبدالمجيد محمد الهرمودي، ونائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة محمد عبدالله الزعابي، والأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج عمر نعمان آل علي.

وحقق الأستاذ الدولي الكبير أستراتيوس جريفاس، لاعب نادي الشارقة المركز الأول وكأس البطولة برصيد 8 نقاط من 9 جولات.

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