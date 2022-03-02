الامارات | كأس العالم في متحف المستقبل والقيادة العامة لشرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم في متحف المستقبل والقيادة العامة لشرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزور نسخة كأس العالم لكرة القدم دبي للمرة الثالثة على التوالي، ضمن جولتها لعدد من المدن العالمية، للترويج لمونديال 2022، وظهرت كأس العالم في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور عدد من نجوم منتخب الإمارات لكرة القدم من جيل 1990، كما وجدت الكأس في متحف المستقبل بحضور عدد من المسؤولين والأبطال من أصحاب الهمم.

وأعرب أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، عن تقديره البالغ لعودة كأس العالم إلى الإمارات مرة أخرى، ضمن جولة للكأس الأغلى والأهم في عالم كرة القدم والرياضة عموماً في عدد من المدن العالمية، ومن بينها دبي، للترويج لكأس العالم 2022.

وقال حارب في تصريح صحافي: «دولة الإمارات تُعد محطة أساسية لجولة الكأس الذهبية الشهيرة، إذ اعتاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والشركات الراعية الحضور إلى هنا لعرض الكأس في عدد من المعالم السياحية والصروح الحضارية المميزة في دبي، وكذلك زيارة عدد من المؤسسات، وتنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية تحظى باهتمام إعلامي كبير، ومتابعة جماهيرية واسعة».

وأضاف «بعد جولتين ناجحتين رائعتين للكأس في أجمل المناطق في الإمارات للترويج لكأس العالم 2014 في البرازيل و2018 في روسيا، تعود الكأس للمرة الثالثة إلى دبي، في إطار جولتها العالمية الخاصة بكأس العالم 2022، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة دولة الإمارات في جميع المجالات، ومن بينها الرياضة والتسويق التجاري، كما يؤكد العلاقة المتينة لمؤسسات الدولة مع (فيفا) والشركات الراعية، إذ تقوم شركة فيزا العالمية بالجولة الحالية، باعتبارها شريكاً لـ(فيفا) وكذلك شريكاً مالياً للعديد من المؤسسات الوطنية، وتربطها علاقة طويلة ومتينة بمؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، ويسرنا أن يكون مجلس دبي الرياضي مشاركاً مع مختلف المؤسسات الوطنية والرياضية في الاحتفالات الثلاثة بكأس العالم».

وختم أمين عام مجلس دبي الرياضي: «لقد تم عرض الكأس في ديسمبر 2013 في ساحة برج بلازا، ضمن بوليفارد محمد بن راشد قريباً من برج خليفة، وفي فبراير 2018 تم عرضها مرة أخرى قرب برواز دبي وعلى جسر التسامح، واليوم تزور الكأس متحف المستقبل المذهل بتصميمه وتفاصيله ومحتوياته، ليشاهد العالم العلاقة صوراً جديدة من الترابط بين إبداع الإنجازات الحضارية في الدولة، والكأس التي تمثل قمة الإبداع والتألق في عالم كرة القدم، كما يسرنا مشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وعدد من أبطالنا من فئة أصحاب الهمم في استقبال كأس العالم والاحتفاء بها».

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