الامارات | سيف فطيس يرفع كأس رماية «الاسكيت»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فطيس يرفع كأس رماية «الاسكيت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الرامي سيف بن فطيس بلقب البطولة الثالثة لرماية الأطباق من الأبراج (الاسكيت)، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الرسمية المقبلة، وفي مقدمها كأس العالم للرماية في قبرص خلال مارس الجاري، ودورة ألعاب الخليج في الكويت في مايو المقبل.

وتصدر سيف بن فطيس البطولة باصطياده 117 طبقاً، يليه محمد حسن صاحب المركز الثاني بـ115 طبقاً، وثم عبيد بن ضاوي الحائز المركز الثالث بـ112 طبقاً.

وعقب نهاية البطولة قام رئيس اتحاد الرماية الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، والمدير الفني للاتحاد خالد سعيد الكعبي، بتتويج الأبطال، كما قام بتكريم حكام البطولة.

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